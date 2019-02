Il gruppo chimico-farmaceutico tedesco Bayer deve fare i conti con circa 11'200 cause negli Stati Uniti a causa del glifosato. È quanto emerge dai dati di bilancio pubblicati oggi.

"Siamo in disaccordo con la sentenza di un tribunale sul caso Johnson e abbiamo presentato ricorso", spiega il Ceo Werner Baumann. Anche in relazione ad altri procedimenti, sette dei quali sono attualmente previsti per quest'anno, Baumann spiega: "abbiamo la scienza dalla nostra parte e continueremo a difendere con vigore questo importante e sicuro erbicida per un'agricoltura moderna e sostenibile".

Il caso Johnson è relativo all'omonimo giardiniere californiano che si è visto attribuire in tribunale 79 milioni di dollari (grossomodo la medesima somma in franchi al cambio attuale) per compensare i danni dovuti a una malattia che ha contratto usando un diserbante a base di glifosato. L'azione era a carico di Monsanto, rilevata da Bayer, ritenuta colpevole di non averlo informato degli effetti collaterali del prodotto.

