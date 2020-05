E' tornata a risuonare, trasmessa dalla Bbc, la voce del primo ministro Winston Churchill che annuncia ai britannici la vittoria sulla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale.

Come accaduto 75 anni fa, oggi nel corso delle celebrazioni per il VE Day, un Paese duramente segnato dal lockdown per l'epidemia di coronavirus in corso ha potuto risentire nelle proprie case le parole di speranza pronunciate nel 1945 dallo statista di fronte alla Camera dei Comuni e allora diffuse tramite la radio.

"Possiamo permetterci un breve periodo di gioia, ma non ci dimentichiamo per un solo istante le fatiche e gli sforzi che ci aspettano", è uno degli estratti del 'Discorso della vittoria' ritrasmessi da Bbc One. Parole, queste di Sir Winston, che sembrano perfette per ricordare alla popolazione di resistere nella lotta contro un nemico molto diverso, rappresentato dal virus. E nel suo intervento di allora aveva fatto un importante richiamo all'unità della nazione: "Miei cari amici, questo è il vostro momento. Questa non è una vittoria di partito o di classe. E' una vittoria di tutta la grande nazione britannica nella sua interezza".

