La Banca centrale europea (Bce) starebbe valutando se includere obbligazioni emesse dalle aziende e recentemente declassati a junk, il rating speculativo, negli acquisti del quantitative easing, allo scopo di sostenere l'economia dell'Eurozona di fronte al Covid-19.

Lo scrive l'agenzia Reuters sul suo sito web, citando quattro fonti a conoscenza del dossier. La Bce - non è chiaro se il Consiglio direttivo o il comitato esecutivo - dopo avere il mese scorso aperto ai titoli 'junk' come garanzia per la liquidità che fornisce alle banche, avrebbe chiesto allo staff di valutare i pro e contro della decisione: includere i corporate bond "spazzatura" ridurrebbe i costi di finanziamento per le società, ma porterebbe più rischi di perdite nel bilancio della banca centrale. Le fonti riferiscono che non tutti, ai vertici della Bce, sarebbero convinti dell'opportunità di una simile mossa, anche se una maggioranza ci sarebbe, spinta dalla pressione a seguire la decisione presa dalla Federal Reserve il mese scorso.

No comment da un portavoce della Bce. La decisione avrebbe rilevanza particolare per paesi come l'Italia, che proprio stasera attende la possibile decisione di Moody's e Dbrs sul rating. Uu declassamento a junk coinvolgerebbe inevitabilmente una fetta delle società italiane.

