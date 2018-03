Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 febbraio 2018 12.04 17 febbraio 2018 - 12:04

Lunedì, quando si terrà l'Eurogruppo, si conoscerà il nome del suo nuovo vicepresidente ma la corsa alla successione del vertice Bce è già iniziata sebbene il mandato di Draghi scada all'ottobre 2019.

E per un sondaggio tenuto dalla Bloomberg presso 34 economisti il favorito è il 'falco' tedesco Jens Weidmann, attuale presidente della Bundesbank, più volte avverso alle misure straordinarie promosse da Draghi e appoggiate dalla maggioranza del consiglio di Francoforte.

Secondo il sondaggio Weidmann totalizza un punteggio di 84 su 100 distanziando di molto il francese Villeroy de Galhau (supporter delle politiche di Draghi ma ben visto in Germania) e l'irlandese Philip Lane.

Proprio Lane, economista molto rispettato in ambito internazionale, è in corsa per la vicepresidenza, ma il favorito per questa casella resta lo spagnolo De Guindos che, sebbene non abbia una riconosciuta esperienza in politica monetaria, vanta l'appoggio della Germania e della Francia.

