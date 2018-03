Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 marzo 2010 21.41 10 marzo 2010 - 21:41

ROMA - La Banca Centrale europea non si oppone all'idea di un Fondo Monetario europeo. Lo ha detto il presidente Jean-Claude Trichet, durante un convegno a Francoforte, riferisce Bloomberg.

"Non respingiamo l'ipotesi in questo momento. Dobbiamo esaminarla e analizzarne i dettagli", ha detto Trichet, che ha poi definito "convincenti" le drastiche misure varate da Atene per riportare sotto controllo il deficit di bilancio. "Solitamente non usiamo la parola convincente, ma in questo caso lo sottolineo", ha precisato Trichet.

Neuer Inhalt Horizontal Line