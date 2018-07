Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 luglio 2018 10.46 16 luglio 2018 - 10:46

In un incidente stradale con un veicolo militare, avvenuto a Linden (BE), diversi militi sono rimasti feriti, due in modo grave. Lo ha comunicato questa mattina il Dipartimento federale della difesa (DDPS). Per motivi ancora da chiarire, un camion si è ribaltato.

Nel veicolo si trovavano 19 soldati, ha spiegato il DDPS. Il mezzo era partito attorno alle 7:30 dalla piazza d'armi di Jassbach per un addestramento di tiro da svolgere a Thun.

I due gravi hanno riportato ferite alla testa e alla schiena. Quattro militari hanno subito lesioni di media entità, altri 13 leggere.

Le cause del sinistro non sono ancora chiare e le autorità militari stanno indagando sull'accaduto. La strada teatro dell'incidente, che in quel tratto è diritta, rimarrà chiusa fino a mezzogiorno.

