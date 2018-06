Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 giugno 2018 12.23 11 giugno 2018 - 12:23

Un cittadino afghano di 24 anni è annegato ieri pomeriggio nel fiume Emme, nel canton Berna.

Stando ai primi accertamenti il giovane si è tuffato in prossimità di un gradino artificiale nel letto del corso d'acqua, nel comune di Kirchberg, e si è trovato in difficoltà, non riuscendo più a tornare alla superficie.

Il ragazzo è stato trascinato a valle per alcune centinaia di metri, finendo poi sul greto del fiume, dove è stato notato da alcune persone, che hanno lanciato l'allarme. I tentativi di rianimazione, praticati anche dai sanitari giunti sul posto, sono risultati vani.

Neuer Inhalt Horizontal Line