Un tedesco di 53 anni è morto ieri dopo essere caduto nell'Aare verso le 13.00 a Zollikofen (BE) mentre faceva jogging. Nonostante l'uomo sia stato velocemente recuperato i tentativi di rianimazione non sono serviti a nulla.

Secondo il comunicato di oggi del Ministero pubblico regionale Berna Mitteland e della polizia cantonale bernese il 53enne è caduto nell'Aare nei pressi della zona denominata Zehndermätteli per motivi non noti. Indagini sono in corso.

