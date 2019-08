Nel Canton Berna 651 persone, fra cui 274 donne, si sono candidate alle elezioni per il Consiglio nazionale del 20 ottobre. Le liste sono in totale 34, otto in più rispetto al 2015, e i posti a disposizione del cantone saranno 24.

Rispetto a quattro anni fa ci sono 84 persone in più in lizza, ha annunciato la Cancelleria cantonale oggi. Visto che il cantone perde un seggio al Nazionale per motivi demografici, la battaglia si annuncia serrata. Tra i consiglieri nazionali uscenti, Adrian Amstutz (UDC), Hans Grunder (PBD) e Margret Kiener Nellen (PS) non si ricandidano.

La percentuale di donne in lista stavolta è del 42,1%, nel 2015 era del 37,4%. Attualmente dei 25 seggi bernesi, 9 sono attribuiti all'UDC, 6 al PS, 3 al PBD, 2 ciascuno al PLR, ai Verdi liberali e ai Verdi e uno al Partito evangelico. Le deputate sono in tutto dieci.

Le liste definitive e le congiunzioni saranno rese pubbliche il 12 agosto. Il termine per la presentazione delle candidature per il Consiglio degli Stati scade alle 12.00 del 19 agosto.

