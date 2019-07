Una donna di 66 anni è morta oggi all'ospedale, due giorni dopo essere caduta da cavallo in un bosco a Graben, un paio di chilometri a ovest di Langenthal nel canton Berna.

Ne danno notizia oggi in una nota la polizia cantonale e la procura regionale dell'Emmental-Oberaargau .

La donna, una solettese, era rimasta gravemente ferita mercoledì, mentre stava cavalcando in compagnia di un giovane. Ancora non è chiaro come sia avvenuto l'incidente. Dopo i primi soccorsi prestati dal team di un'ambulanza, la cavallerizza era stata elitrasportata dalla Rega in ospedale, dove è spirata due giorni dopo.

