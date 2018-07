Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 luglio 2018 13.59 15 luglio 2018 - 13:59

Un alpinista svizzero di 54 anni è morto ieri mattina presto nella regione dell'Eiger presso Grindelwald (BE) in seguito a una caduta. Lo hanno comunicato oggi il ministero pubblico regionale dell'Oberland bernese e la polizia cantonale.

Quest'ultima è stata informata dell'incidente avvenuto al di sopra del rifugio di Ostegg a Grindelwald alle 4.45 di ieri, indica la nota. L'Air Glacier insieme al Soccorso alpino svizzero hanno localizzato l'uomo, ma non hanno potuto far altro che costatarne il decesso, viene precisato.

Secondo le informazioni attuali, lo sventurato - residente nel cantone di Berna - stava procedendo insieme ad un'altra persona dal rifugio di Ostegg in direzione dell'Eiger quando è precipitato per un centinaio di metri, indica il comunicato. Indagini sono in corso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

