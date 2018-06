Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 giugno 2018 11.07 24 giugno 2018 - 11:07

Una locanda in disuso, trasformata in alloggi, è stata completamente distrutta da un incendio la scorsa notte a Zäziwil, nel canton Berna. Le 21 persone che si trovavano nell'edificio sono rimaste illese, indica oggi la polizia cantonale in una nota.

L'allarme è scattato dopo le 23.00, ma i 74 pompieri intervenuti hanno dovuto lottare fino alle prime luci dell'alba per aver ragione delle fiamme. L'intero edificio è stato raso al suolo dall'incendio: i danni ammontano a diverse centinaia di migliaia di franchi.

