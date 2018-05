Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 maggio 2018 20.48 22 maggio 2018 - 20:48

Un 72enne ha perso la vita oggi mentre stava compiendo dei lavori forestali a Schönried, nel comune di Saanen (BE). I soccorritori giunti sul posto non sono riusciti a salvarlo. Le cause dell'incidente non sono ancora note, indica una nota della polizia cantonale.

