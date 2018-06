Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 giugno 2018 14.34 19 giugno 2018 - 14:34

Un uomo oggi 42enne che nel 1997 uccise una tassista bernese, rilasciato in gennaio dopo 20 anni di prigione, non deve tornare in galera. La procura ha infatti ritirato oggi un ricorso contro il rilascio che era stato inoltrato al Tribunale cantonale.

In seguito all'analisi delle perizie, è stato rilevato che l'importante è che l'uomo continui a seguire le cure necessarie e, anzi, lo faccia in maniera ancora più intensa. Nel suo caso la carcerazione a questo punto potrebbe essere addirittura controproducente.

L'oggi 42enne il 31 dicembre 1997 aggredì una tassista di 41 anni, che non conosceva, per ucciderla a sangue freddo con una baionetta. L'uomo abusò poi del cadavere. Durante il processo nei suoi confronti era stato sottolineato come avesse pianificato tutto: si è armato e ha condotto il suo atto fino alla fine, mentre avrebbe potuto fermarsi in qualunque momento.

