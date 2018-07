Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 luglio 2018 15.27 05 luglio 2018 - 15:27

Un orso è stato avvistato ieri nel territorio di Lenk (BE), nell'alata valle della Simme. Lo conferma, dopo la visione di un video, il centro Ecologia dei carnivori e gestione della fauna selvatica (KORA).

Non è ancora chiaro se si tratta di M29, il plantigrado avvistato in più occasioni nel canton Berna, indica in una nota odierna il cantone. Non è inoltre possibile stabilire che l'animale sia ancora nella zona.

L'ispettorato della caccia ricorda che l'orso è un predatore e bisogna rimanere a distanza. Inoltre, viene chiesto alla popolazione di segnalare eventuali avvistamenti o tracce del plantigrado.

Neuer Inhalt Horizontal Line