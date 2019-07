La valle di Lauterbrunnen, con le sue pareti verticali, è nota come la mecca dei base jumper. Praticamente ogni anno vi si registrano però incidenti mortali.

Un 37enne base jumper ungherese è rimasto ucciso ieri nella valle di Lauterbrunnen, nell'Oberland bernese. Ne dà notizia oggi la Procura regionale.

La polizia è stata avvertita poco prima delle 11.40 che una persona esanime giaceva in un luogo impervio presso Mürren, nel comune di Lauterbrunnen, precisa la nota. Un elicottero della Air Glaciers l'ha trovata in breve tempo. Un medico di pronto soccorso non ha però potuto fare altro che constatarne la morte.

Secondo quanto finora appurato, l'ungherese si era lanciato da solo con un wingsuit dal ciglio della parete nei pressi del villaggio e si è schiantato al suolo.

La valle di Lauterbrunnen, con le sue pareti verticali, è nota come la mecca dei base jumper. Praticamente ogni anno vi si registrano però incidenti mortali. Nell'ultimo anno sette persone praticanti questo sport estremo hanno perso la vita nell'Oberland bernese, due dei quali a Mürren.

