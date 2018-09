Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

16 settembre 2018

Un cacciatore 51enne è morto in seguito a una caduta nella regione di Péry-La Heutte, nel Giura bernese. L'incidente si è verificato venerdì ma il corpo dello sventurato è stato ritrovato ieri, dopo lunghe ricerche.

La polizia cantonale bernese è stata allertata venerdì sera che il cinquantenne residente nel cantone non era rientrato dalla caccia, informa un comunicato odierno delle forze dell'ordine. Immediatamente sono state intraprese le ricerche. L'uomo è stato localizzato ieri in un bosco nei pressi della frazione La Heutte. I soccorsi non hanno potuto però fare altro che constatarne la morte.

Secondo i primi elementi dell'indagine, il cacciatore è caduto su un terreno accidentato.

