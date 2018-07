Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

16 luglio 2018

Un veicolo militare si è ribaltato questa mattina a Linden (BE), provocando il ferimento di 19 militi. Due sono in gravi condizioni. La dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita.

Nel veicolo si trovavano 17 reclute e due sottufficiali, ha spiegato il Dipartimento federale della difesa (DDPS). Il mezzo era partito attorno alle 7:30 dalla piazza d'armi di Jassbach per un addestramento di tiro da svolgere a Thun.

I due gravi hanno riportato ferite alla testa e alla schiena. Il primo ha dovuto essere trasportato in ospedale con l'elicottero. Quattro militari hanno subito lesioni di media entità, altri 13 leggere.

Ad essere coinvolta è stata la scuola reclute degli esploratori radio, stanziati a Jassbach. Al volante del veicolo si trovava un autista formato a cui rimaneva poco tempo per terminale la scuola reclute, ha precisato all'agenzia Keystone-ATS il portavoce del DDPS Daniel Reist.

Le immagini apparse su numerosi portali online mostrano il mezzo pesante adagiato su un fianco in un prato vicino ad una strada dritta. Nel frattempo - come mostrano foto di Keystone-ATS - è stato rialzato per permettere le indagini da parte delle autorità militari. La strada è rimasta chiusa per tutta la mattinata.

