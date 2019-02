Il gruppo WABCO Automative, leader mondiale dei sistemi di frenaggio e di guida per veicoli pesanti, con un fatturato mondiale di oltre 3,8 miliardi di franchi nel 2018 e 16'000 dipendenti, trasferisce la sua sede mondiale da Bruxelles al canton Berna.

Lo indica oggi un comunicato del Dipartimento cantonale dell'economia pubblica.

In un primo tempo in Svizzera giungeranno una quarantina di quadri dirigenti, compreso il direttore generale (Ceo) Jacques Esculier e il presidente del consiglio di amministrazione.

Il gruppo prevede di espandere fortemente l'attività di "guida autonoma" con investimenti in ricerca e sviluppo. In un secondo tempo, in collaborazione con le scuole universitarie professionali (SUP) e le autorità federali, sarà costituito un centro tecnologico.

WABCO Automotive, fondata 150 anni fa - in ambito ferroviario - col nome Westinghouse Air Brake Company negli Stati Uniti, ha optato per la Svizzera per il suo "spirito innovativo" e la stabilità politica. Dopo aver valutato vari cantoni, all'inizio di novembre ha scelto Berna. Quest'ultimo si è imposto per la vicinanza di istituti di ricerca specializzata nelle SUP, di partner industriali e delle autorità nazionali, si legge nel comunicato.

Le tecnologie di WABCO sono utilizzate dai principali produttori mondiali di autocarri, autobus e rimorchi. Il gruppo è diventato leader mondiale del settore sviluppando complessi sistemi di assistenza alla guida, sistemi di sterzo e frenata, nonché soluzioni di mobilità intelligente ed ecologica, scrivono le autorità bernesi.

