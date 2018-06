Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

28 giugno 2018

L'incendio che lo scorso fine settimana ha distrutto una locanda in disuso, trasformata in alloggi, di Zäziwil (BE) è di origine dolosa. La polizia ha fermato una 35enne rea confessa che dovrà rispondere davanti alla giustizia.

La donna è stata fermata nell'Oberland bernese, informa un comunicato odierno del Ministero pubblico regionale e la polizia cantonale.

Un allarme incendio relativo allo stesso edificio era già stato lanciato due giorni prima del fatto. Il fuoco non aveva però causato particolari danni. La polizia sta indagando su un possibile collegamento tra i due eventi.

I danni del rogo di sabato, che ha distrutto l'intero edificio, sono stimati ad oltre un milione di franchi. Le 21 persone che si trovavano all'interno sono rimaste illese. L'allarme era scattato dopo le 23.00, ma i 74 pompieri intervenuti hanno dovuto lottare fino alle prime luci dell'alba per aver ragione delle fiamme.

