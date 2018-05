Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato ieri sera dalla polizia in un appartamento a Ostermundigen (BE). Secondo le prime indagini la vittima è stata uccisa negli scorsi giorni con un oggetto contundente. Il presunto autore è stato arrestato.

La segnalazione della presenza del cadavere è arrivata dalla Slovenia, informano oggi in un comunicato congiunto la polizia cantonale e il Ministero pubblico della regione Berna Mittelland, precisando che un 38enne sloveno si è costituito alla polizia della capitale Lubiana, dove è stato posto in detenzione. Si tratta probabilmente di un delitto relazionale, viene affermato nella nota.

La polizia cantonale è in contatto con le autorità slovene e prosegue le indagini. L'istituto di medicina legale dell'Università di Berna esamina le cause esatte della morte della vittima, che non è ancora stata identificata formalmente.

