L'annuncio sul previsto impiego delle donnole è apparso in una didascalia sul bollettino "Flugplatz-News", edito dalle Forze aeree.

All'aerodromo militare di Meiringen, nell'Oberland bernese, si vogliono utilizzare delle donnole per "decimare" i topi.

Più piccolo è il numero di questi ultimi, meno sono i rapaci che roteano sopra la pista mettendo in pericolo la sicurezza aerea, affermano i responsabili dell'aerodromo.

"Per la sicurezza dei voli i rapaci devono tenuti lontani dalla pista" e quegli "agili cacciatori" di topi che sono le donnole devono essere "insediati" nell'aerodromo entro fine anno, si legge sull'ultimo numero del bollettino "Flugplatz-News", edito dalle Forze aeree.

"Si tratta di togliere ai rapaci l'offerta alimentare", spiega sul giornale regionale "Berner Oberlander" Hanspeter Wyss, responsabile per le questioni ambientali nella direzione dell'aerodromo. Dopo le buone esperienze fatte in altri aerodromi - aggiunge - si è deciso di provare anche a Meiringen con i mustelidi carnivori, le cui prede preferite sono proprio i topi campagnoli.

Alcuni anni fa, nel 2014, i responsabili avevano già provato ad eliminare i piccoli roditori ricorrendo a una "cacciatrice di topi" di professione, che nel giro di due settimane aveva catturato circa 3000 roditori, riferisce il "Berner Oberländer". Le donnole - spiega Wyss - non catturano così tanti topi in così poco tempo, ma "contrariamente alla cacciatrice sono sempre qui". Secondo lo specialista, nel giro di un anno una famiglia di donnole è in grado di sterminare da 2600 a 6200 topi.

Indagini effettuate nel 2016 hanno mostrato che all'aerodromo già vivono delle donnole. Facendo mucchi di sassi dentro cui possano nascondersi e allevare i piccoli, i responsabili sperano di indurre altri mustelidi ad "immigrare" sull'area della pista.

