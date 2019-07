BE: fugge da istituto psichiatrica e muore in operazione di polizia

Un uomo fuggito da un istituto psichiatrico ha perso la vita ieri sera durante un'operazione di polizia a Berna. A causa di "una situazione di pericolo", uno degli agenti ha aperto il fuoco ferendolo gravemente.

Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, il 36 enne di nazionalità svizzera è morto in ospedale, ha comunicato la polizia cantonale bernese. Sul posto è stata sequestrata un'arma da fuoco. Contattate da Keystone-ATS, le forze dell'ordine non hanno voluto, per il momento, fornire maggiori dettagli.

Sui fatti è stata aperta una inchiesta. Sarà condotta da un copro di polizia extra-cantonale sotto la direzione del Ministero pubblico di Berna-Mittelland.

