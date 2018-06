Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 giugno 2018 16.50 21 giugno 2018 - 16:50

Circa 400 turisti hanno potuto insperatamente godersi un volo in elicottero oggi nell'Oberland bernese, dopo un guasto alla funivia dello Schilthorn.

Il guasto si è prodotto stamane verso le 11.00, per cause non ancora chiarite, proprio all'arrivo nella stazione intermedia del Birg, a 2677 metri di quota, della cabina proveniente dal villaggio di Mürren, a circa 1600 metri di altitudine. I turisti che vi si trovavano hanno potuto così uscire normalmente e non sono rimasti sospesi nel vuoto, scrive in una nota la Schilthornbahn che gestisce la funivia.

Il guasto non ha potuto essere riparato subito. Vista la minaccia di temporali, la direzione della società ha così deciso di riportare in elicottero a Mürren tutti i turisti che si trovavano sul Birg e sulla vetta dello Schilthorn, stazione terminale della funivia a quota 2970 metri, dove si trova il famoso ristorante panoramico rotante immortalato dal film della saga di James Bond "Agente 007 - Al servizio di sua Maestà", uscito nel 1969.

