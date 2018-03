Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 marzo 2018 12.38 16 marzo 2018 - 12:38

Si conferma l'ipotesi del dramma famigliare nell'inchiesta sui coniugi trovati gravemente feriti lo scorso 9 febbraio in una casa unifamiliare di Rüti bei Büren, villaggio bernese situato tra Bienne e Soletta (l'uomo era poi morto lo stesso giorno all'ospedale).

L'uomo, un bernese di 68 anni, ha sparato dapprima alla moglie per poi dirigere l'arma contro sé stesso, indicano in una nota diramata oggi la polizia cantonale e la Procura regionale del Seeland-Giura bernese, aggiungendo che l'inchiesta è ormai prossima alla conclusione.

La polizia era stata allarmata poco dopo mezzanotte per un uomo ferito in modo serio in una casa. I soccorsi giunti sul posto avevano scoperto all'interno dell'abitazione anche una donna gravemente ferita. I due erano stati trasportati in ambulanza all'ospedale, dove l'uomo è morto nel pomeriggio. La moglie è invece sopravvissuta.

Gli inquirenti avevano subito parlato di un "delitto relazionale", indicando che non erano stati trovati indizi di un intervento di terzi.

