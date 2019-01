BE: omicidio all'arma bianca la notte scorsa a Moutier

La polizia ha arrestato quattro persone che si presume si trovassero nell'edificio nel momento in cui l'uomo è stato ferito con un'arma bianca (foto simbolica d'archivio).

Omicidio la scorsa notte a Moutier (BE): la polizia cantonale bernese ha comunicato che una persona gravemente ferita da un'arma bianca è stata portata all'ospedale da alcuni individui. Malgrado i soccorsi immediati, l'uomo è deceduto.

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo si trovava in un edificio della Rue Centrale dove è stato ferito con un oggetto tagliente. La vittima non è ancora stata formalmente identificata ma esistono elementi concreti che permettono di risalire alla sua identità, precisano polizia e ministero pubblico in un comunicato.

L'istituto di medicina legale dell'Università di Berna è stato incaricato di effettuare un'autopsia per determinare le cause esatte del decesso. Secondo la polizia, che è stata informata dell'accaduto alle 02.00, si tratta verosimilmente di omicidio. Quattro persone che si presume si trovassero nell'edificio sono state arrestate.

