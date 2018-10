Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

2 ottobre 2018 - 09:40

Una persona è morta ieri a tarda sera a Schwarzenburg, nel canton Berna, dopo essere stata segnalata come gravemente ferita alla polizia. Questa presume sia stata vittima di un crimine violento, si legge in una sua breve nota in cui non rivela alcun altro particolare.

Maggiori informazioni saranno fornite in giornata, indica il comunicato, aggiungendo che l'inchiesta è in corso "a pieno ritmo".

