Un poliziotto basilese è rimasto lievemente ferito oggi durante un corso di polizia intercantonale a Wangen an der Aare (BE). Un proiettile è partito dalla sua arma di servizio, nella pausa pranzo, ferendolo alla gamba.

L'agente è stato trasportato all'ospedale e altre sette persone sono state visitate da un medico per sospetto trauma sonoro, precisa una nota della polizia bernese. È stata aperta un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente.

