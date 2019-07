La polizia cantonale bernese ha rintracciato un conducente che alcuni giorni fa si era fatto notare per la sua guida spericolata sull'A8 lungo il Lago di Thun. Si tratta di un turista saudita di 28 anni, ha indicato alla Keystone-ATS un portavoce della polizia.

Il "Blick" aveva divulgato la settimana scorsa il video di un lettore in cui si vede come un'automobile supera diverse vetture attraversando la linea di sicurezza il 18 luglio in territorio di Krattigen. Diversi conducenti sono stati costretti a frenare o ad effettuare manovre per evitare lo scontro.

In seguito alla pubblicazione del video la polizia ha avviato indagini e ha scoperto che si trattava di una vettura a noleggio con targhe svizzere. Di conseguenza è pure stato possibile identificare il conducente, che nei primi interrogatori ha ammesso i fatti. L'uomo è stato fermato ieri e dovrà rispondere di infrazione alla legge sulla circolazione stradale, hanno comunicato oggi la polizia e il ministero pubblico dell'Oberland bernese.

