Uno sciatore 69enne è morto ieri pomeriggio nel comprensorio tra Zweisimmen e Gstaad, nell'Oberland bernese.

L'uomo è verosimilmente caduto, per ragioni ancora non chiarite, ed è scivolato nel letto di un ruscello, dove il suo corpo è stato notato da due sciatrici, indica oggi la polizia cantonale in un comunicato.

Le due donne sono state incuriosite da un bastone da sci abbandonato e hanno poi trovato l'uomo, a cui hanno tentato di prestare le prime cure. I soccorritori, giunti sul posto anche con un elicottero della società Air-Glaciers, non hanno potuto fare altro che constatare la morte del pensionato, un cittadino turco.

