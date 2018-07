Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 luglio 2018 12.20 02 luglio 2018 - 12:20

Al Tribunale di Bienne uno dei più grossi casi finora giudicati per tratta di esserei umani: una 58enne thailandese ha fatto venire in Svizzera 88 connazionali per farle prostituire. (foto d'archivio)

Una 58enne thailandese deve rispondere da oggi davanti al Tribunale regionale di Bienne all'accusa di aver fatto venire in Svizzera 88 connazionali, donne e transessuali, in condizioni di povertà per farli prostituire.

Si tratta di uno dei più grossi casi del genere finora giudicati in Svizzera. La sentenza è attesa per l'11 luglio.

Secondo l'atto d'accusa, ragazze e "ladyboy" sono stati costretti a vendere il loro corpo in bordelli situati in vari cantoni - Berna, Soletta, Lucerna, Basilea Città, Turgovia e Zurigo - per pagare i loro "debiti di viaggio". I procedimenti penali contro le gerenti dei singoli "saloni" sono condotti dalle magistrature di questi cantoni.

A Bienne la 58enne thailandese deve rispondere di tratta di essere umani qualificata, esercizio illecito della prostituzione e riciclaggio di denaro, reati commessi tra l'inizio del 2009 e l'ottobre 2014.

Secondo il pubblico ministero, la donna ha sfruttato lo stato di bisogno delle sue "vittime", che vivevano in completo isolamento e dipendenza dalle tenutarie dei bordelli. Di norma ragazze e trans dovevano ripagare prostituendosi "debiti di viaggio" di 30'000 franchi, cui si aggiungevano costi di vitto, alloggio e inserzioni pubblicitarie. Praticamente, di quel che versavano i clienti non rimaneva loro nulla.

Negli ultimi anni sono venuti alla luce parecchi casi simili. Nel solo canton Berna sono stati portati a termine oltre 20 procedimenti, ha indicato recentemente il Consiglio di Stato.

Neuer Inhalt Horizontal Line