Questo contenuto è stato pubblicato il 23 giugno 2018 16.54 23 giugno 2018 - 16:54

Tre adolescenti di 16 e 17 a bordo di un'automobile rubata sono stati fermati stamane dalla polizia bernese a Nidau (BE) al termine di un concitato inseguimento.

Sui fatti è stata avviata un'inchiesta da parte del Ministero pubblico bernese dei minori, indica la polizia cantonale.

Gli agenti hanno notato in prima mattinata a Port (BE), non lontano da Bienne, una vettura senza targhe. Hanno quindi segnalato alla persona alla guida di accostare. Il conducente, poi risultato minorenne, ha invece accelerato dandosi alla fuga.

L'automobile è sfrecciata ad alta velocità per le strade della regione ed è infine stata intercettata a Nidau: è risultata rubata. I tre adolescenti che si trovavano a bordo sono stati fermati e portati al posto di polizia locale.

