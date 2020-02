Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato ieri in un bosco nei pressi di Meikirch (BE). Lo ha indicato oggi la polizia cantonale bernese. La vittima è stata uccisa e il sospetto colpevole, un 54enne brasiliano suo conoscente, è stato arrestato e ha confessato.

L'uomo era dato per disperso dallo scorso giovedì. Le prime indagini avevano già lasciato presumere che la scomparsa della vittima fosse legata a un atto di violenza, precisa la polizia in una nota, aggiungendo che il sospetto era già stato arrestato giovedì. Il 54enne brasiliano ha poi confessato all'inizio di questa settimana e si trova ora in detenzione provvisoria.

La ricerca del disperso ha coinvolto per giorni agenti di polizia, cani e piloti di droni. Il luogo del ritrovamento, aggiunge il comunicato, non corrisponde al luogo in cui è stato commesso il reato.

La vittima non è ancora stata identificata formalmente e le indagini, in collaborazione con il Ministero pubblico regionale di Berna-Mittelland, sono ancora in corso.

