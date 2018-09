Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

23 settembre 2018 15.12

Un uomo è stato accoltellato a morte la scorsa notte a Tramelan, nel Giura bernese. Il presunto autore è stato arrestato; in precedenza il giovane avrebbe aggredito e ferito anche tre persone che vivono assieme a lui.

Lo hanno comunicato oggi la polizia cantonale e il ministero pubblico regionale. L'identificazione formale non è ancora stata effettuata, ma vi sono indizi concreti sull'identità dell'uomo ucciso. I tre feriti sono stati elitrasportati in ospedale e non sono pericolo di morte.

La polizia è stata allertata verso le 00.45 perché tre persone erano state ferite da un coinquilino in una casa unifamiliare. All'arrivo delle forze dell'ordine e dei soccorritori l'aggressore era già fuggito a piedi.

Pochi minuti più tardi la polizia ha ricevuto un'altra chiamata, in cui si sosteneva che una persona gravemente ferita era stata rinvenuta alla stazione. L'uomo è deceduto prima del sopraggiungere degli agenti e dei sanitari. Si tratta verosimilmente di un crimine violento: la vittima presentava ferite da punta e da taglio.

Le ricerche subito avviate hanno permesso di arrestare una persona che corrispondeva alla descrizione di uno dei coinquilini. Il giovane è sospettato di aver attaccato con un oggetto appuntito sia i suoi conviventi che l'uomo alla stazione.

La polizia cantonale ha aperto un'inchiesta per determinare le circostanze del dramma.

