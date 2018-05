Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 maggio 2018 17.19 22 maggio 2018 - 17:19

Un orso è stato avvistato sulla sponda destra del Lago di Thun nel periodo di Pentecoste. Non si è potuto appurare se si trattasse di M29, il primo orso giunto nel canton Berna da 190 anni e fotografato un anno fa.

La sua presenza è stata confermata oggi dal Cantone. L'ispettorato della caccia non sa se il plantigrado sia ancora nella regione. Diverse persone lo hanno visto nella zona della funicolare per il Beatenberg, dove sono stati rilevati danni a un alveare.

M29, probabilmente nato nell'inverno del 2013 nel Parco naturale italiano Adamello-Brenta, in Trentino, era stato avvistato e fotografato lo scorso 26 maggio nei pressi di Eriz (BE), tra l'Oberland bernese e l'Emmental. Nel corso dell'anno l'orso era stato visto più volte, ma da settembre non si sono più trovate sue tracce. Non si sa se sia rimasto nel cantone oppure sia andato altrove.

