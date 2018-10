Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 ottobre 2018 17.10 02 ottobre 2018 - 17:10

Un uomo di 55 anni, svizzero, è stato trovato gravemente ferito dalla polizia ieri sera in una casa plurifamiliare di Schwarzenburg, nel canton Berna, ed è morto sul posto. Nell'appartamento in cui viveva c'era anche una donna, che è stata arrestata.

"Un crimine violento non può essere al momento escluso", scrive la polizia cantonale in una nota.

Verso le 21.45 - si legge nel comunicato - la polizia è stata avvertita che c'era una "emergenza medica" nella casa in questione. Una pattuglia subito accorsa ha trovato in un'abitazione un uomo gravemente ferito che, nonostante i soccorsi prestati, è morto prima che potesse essere ricoverato. Il 55enne abitava nell'appartamento. Il suo cadavere è stato portato all'Istituto di medicina legale dell'Università di Berna, affinché possano essere chiarite esattamente le cause della morte.

Sotto la direzione della Procura regionale di Berna-Mittelland la polizia ha avviato durante la notte "ampie indagini" che sono tuttora in corso. La donna che si trovava nell'appartamento, della quale non sono state fornite generalità, è stata dapprima condotta al posto di polizia e poi trattenuta agli arresti. Contro di lei non ci sono per il momento accuse specifiche: va ancora chiarito se abbia avuto un ruolo nella vicenda, scrive la polizia.

Neuer Inhalt Horizontal Line