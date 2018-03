Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

10 marzo 2018 13.19

Un automobilista bernese di 39 anni è deceduto la scorsa notte in seguito alle ferite riportate in un incidente verificatosi a Lyss (BE).

Secondo una prima ricostruzione del sinistro, sul quale è stata aperta un'inchiesta, il veicolo è uscito di strada nell'affrontare una curva a sinistra, ha divelto un recinto e terminato la sua corsa in una scarpata, informa un comunicato odierno della polizia cantonale. L'uomo è stato estratto dalle lamiere già morto.

