Il Libano smentisce che la petroliera iraniana Adrian Darya 1, prima nota come Grace 1, sia diretta verso i porti libanesi. Lo ha detto oggi il ministro dell'energia di Beirut, Nada Bustani, in una nota ripresa dai media locali.

"Il ministero dell'energia non compra petrolio grezzo da nessun paese e il Libano non ha una raffineria di petrolio. Non esiste nessuna richiesta della petroliera Adrian Darya 1 di entrare in Libano", ha detto Bustani.

Stamani la Turchia aveva detto che la petroliera, sequestrata per oltre un mese a Gibilterra per sospetta violazione delle sanzioni Ue alla Siria e poi rilasciata tre settimane fa, non si sta dirigendo verso il porto turco di Alessandretta bensì in Libano.

