27 febbraio 2018

Bellevue Group torna in zona utili: la banca zurighese specializzata nell'amministrazione patrimoniale ha realizzato nel 2017 un risultato positivo di 21,5 milioni, contro la perdita di 0,7 milioni dell'anno precedente. L'utile operativo è raddoppiato a 29,3 milioni.

Il gruppo ha beneficiato di afflussi di denaro record, per 1,3 miliardi, in progressione del 12% rispetto all'anno prima, si legge in un comunicato odierno. Grazie a un secondo semestre particolarmente dinamico i ricavi sono saliti a 98,5 milioni (+37%). I patrimoni dei clienti hanno raggiunto i 12 miliardi (+14%).

Nell'anno in corso la direzione intende porre l'accento sulla crescita organica nelle attività di gestione. In borsa il titolo Bellevue ha aperto in rialzo dell'1%, ma ha poi azzerato i guadagni.

