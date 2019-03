Presto potrebbe aprire in Svizzera un bar in cui si beve caffè e si mangiano pasticcini in compagnia di gatti (foto rappresentativa d'archivio)

Un tedesco vuole aprire a Berna il primo "neko cafè" della Svizzera, cioè un bar in cui si beve caffè mangiando pasticcini in compagnia di gatti già presenti nel locale.

A portare avanti l'idea del "Katzencafé" è Thomas Leidner, un imprenditore tedesco che in Germania ha fondato la catena Café Katzentempel, riferisce oggi 20 Minuten. I locali di questo tipo - diffusi in particolare in Giappone, dove gatto si dice neko - permettono agli avventori di socializzare e giocare con i piccoli felini.

Per rispettare l'ordinanza sull'igiene il personale non dovrà essere in contatto con gli animali: gli ospiti dovranno quindi portarsi probabilmente da soli ai tavoli le consumazioni, ha spiegato Leidner.

"Se i clienti ordinano il proprio caffè per poi berlo in uno spazio separato con dei gatti non vedo alcun problema", ha indicato al quotidiano il chimico cantonale Otmar Deflorin. Servirà anche un'autorizzazione dai servizi di veterinaria, che dovranno verificare se i felini hanno spazio sufficiente e possibilità di ritirarsi in tranquillità.

Leidner sta ora cercando un locale adatto nel centro di Berna: servono almeno 160 metri quadrati e un'ampia vetrata. Sulla base della sua esperienza si dice convinto che l'idea commerciale funzionerà anche in Svizzera.

