Un incontro tra due youtuber rivali e i loro fan si è concluso con una mega rissa nel cuore della città di Berlino, ad Alexanderplatz.

Nella serata di giovedì 400 giovani si sono incontrati nella piazza della città e 50 tra loro, armati di bastoni e spray urticanti, hanno dato vita ad una rissa violenta, riferisce la polizia.

Lo youtuber di Stoccarda "TahtsBekir" ha sfidato l'altro youtuber "Bahar Al Amood" di Berlino, che lo aveva avvertito di non presentarsi in città. L'uno ha accusato l'altro di aver insultato la sua famiglia e così è scattata la colluttazione che in serata era già visibile su YouTube in diverse versioni. La polizia è intervenuta con 100 agenti e gas urticante. I due youtuber appartengono alla scena dei rapper di origine araba.

La piazza berlinese è ormai un punto di incontro della scena criminale, riferisce il sindacato di polizia. "Vediamo che nel milieu dei rapper e anche nell'ambito degli influencer", ha detto il dirigente del sindacato del Land Norbert Cioma, "si gioca consapevolmente con il fuoco per generare più follower, abbonati e click".

Neuer Inhalt Horizontal Line