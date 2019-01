La Russia può salvare il Trattato antimissili Inf rinunciando al siluro Novator 9M729 che secondo gli Usa e altri Paesi viola l'intesa che vieta i razzi a breve e media gittata: lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas durante una visita a Mosca.

"Riteniamo - ha affermato il capo della diplomazia tedesca - che la Russia possa salvare questo trattato. Non è un segreto che noi, come altri Paesi della Nato, crediamo che ci sia un missile da crociera che viola questo trattato e che debba essere smantellato in modo verificabile per ritornare alla piena attuazione dell'accordo".

Trump ha annunciato l'intenzione di ritirare gli Usa dal Trattato Inf, che vieta i missili nucleari a breve e medio raggio, denunciando violazioni da parte russa e lamentando che la Cina possiede i missili "proibiti" perché non rientra nell'accordo del 1987 tra Mosca e Washington.

