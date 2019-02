L'Orso d'Oro della 69esima edizione del Festival di Berlino è andato al film Synonymes di Nadav Lapid.

Il premio della Giuria è stato attribuito a Grace a Dieu di Francois Ozon.

Miglior attrice Yong Mei per l'interpretazione in So Long, My Son. Miglior attore Wang Jingchun per lo stesso film.

Il premio Alfred Bauer, al film più innovativo, è stato assegnato a System Crasher di Nora Fingscheidt.

