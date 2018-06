Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 giugno 2018 10.13 27 giugno 2018 - 10:13

È durato circa quattro ore e si è protratto nella notte il vertice della coalizione di governo a Berlino, terminato senza una soluzione.

Nella riunione si è affrontato innanzitutto il tema migranti, nodo sollevato dalla Csu del ministro dell'Interno Horst Seehofer, che vuole a tutti i costi i respingimenti diretti ai confini, per i quali Angela Merkel aspetta invece di avere degli accordi in Europa.

E dopo il summit, il capogruppo bavarese Alexander Dobrindt è tornato a minacciare, in mattinata, di procedere unilateralmente: "Noi vogliamo che dalla prossima settimana vi siano i respingimenti ai confini di coloro che sono stati già registrati in altri Paesi, e che quindi devono in quei paesi attivare una richiesta di asilo", ha affermato.

