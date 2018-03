Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 novembre 2009 10.41 12 novembre 2009 - 10:41

MILANO - La causa di separazione tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario potrebbe approdare in tribunale. Secondo quanto riferisce oggi il Corriere della Sera, che cita "fonti vicino alle parti", la moglie del premier avrebbe infatti depositato in tribunale un ricorso individuale di separazione con addebito dal marito. Al centro del divorzio c'è, prosegue il quotidiano di via Solferino, la divisione del gruppo Finivest tra i due figli avuti da Berlusconi con la prima moglie e i tre avuti con Veronica.

Neuer Inhalt Horizontal Line