In città a Berna le auto non servono.

Circa 1500 persone in bicicletta hanno manifestato oggi a Berna in favore dell'ambiente, ricordando che anche il traffico è uno dei fattori che contribuiscono al surriscaldamento climatico.

I dimostratori hanno esortato a cambiare le abitudini individuali, in particolare per quanto riguarda il traffico stradale. "Nella regione di Berna si può fare a meno dell'auto": gesti in favore del clima sono alla portata di tutti. Certo, affinché ciò avvenga ci vogliono - a livello nazionale - più piste ciclabili e trasporti pubblici più economici.

Gli studenti dell'Università di Berna hanno proclamato lo scorso 12 aprile l'emergenza climatica all'interno dell'ateneo. I cantoni di Vaud e Basilea Città, nonché le città di Olten (SO) e Delémont (JU) hanno già dichiarato ufficialmente lo stato di emergenza.

