Questo contenuto è stato pubblicato il 22 febbraio 2018 17.27 22 febbraio 2018 - 17:27

Una bambina di otto anni con segni di maltrattamenti è morta in un ospedale bernese.

Una bambina di otto anni, con segni di maltrattamenti, è morta lo scorso venerdì in un ospedale di Berna. Un uomo e una donna vicine alla piccola sono stati arrestati. Gli abusi sono provati ma non è ancora stato stabilito se siano stati la causa del decesso.

La bimba eritrea, nonostante le immediate cure ricevute al nosocomio, è morta poche ore dopo il ricovero, rendono noto oggi la polizia cantonale e la procura. A causa dei segni di maltrattamento i medici hanno contattato le forze dell'ordine. Le indagini per fare chiarezza sull'episodio sono in corso.

