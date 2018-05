Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 maggio 2018 20.11 20 maggio 2018 - 20:11

Dopo 32 anni lo Young Boys ha conquistato il titolo di campione svizzero. La festa, iniziata in Piazza federale, continuerà in serata allo Stade de Suisse

Decine di migliaia di persone hanno celebrato oggi nella città di Berna il titolo di campione svizzero di Super League ottenuto dallo Young Boys. Nel pomeriggio, in Piazza federale erano in 20'000 a festeggiare un trofeo atteso 32 anni.

La squadra si è poi spostata su un camion aperto attraverso la città vecchia in direzione dello Stade de Suisse, nel quartiere di Wankdorf. Ancor prima dell'inizio dei festeggiamenti, in programma per le 14.00, migliaia di persone avevano già occupato la Piazza federale e la vicina Bundesgasse, che costeggia l'ala ovest di Palazzo federale. A causa dell'importante afflusso di sostenitori, due dei tre accessi alla piazza sono stati presto chiusi.

Salendo sul palco, allestito per l'occasione, ogni giocatore e i membri dello staff sono stati acclamati dal pubblico, al noto grido di giubilo "Schwizermeischter" dedicato ai gialloneri. L'evento, iniziato davanti a Palazzo federale, non è stato che l'inizio di una giornata di festeggiamenti che si protrarrà anche per tutta la notte fino alle prime ore del lunedì di Pentecoste.

Concerti allo Stade de Suisse

Sulla via dello Stade de Suisse le decine di migliaia di spettatori hanno aspettato nelle strade della città federale il passaggio della festante carovana. L'impianto sportivo, aperto al pubblico già dall'inizio del pomeriggio, ha trasmesso in diretta i festeggiamenti in centro città, in attesa dell'arrivo della squadra.

Camion e bus con a bordo i giocatori dello Young Boys sono giunti attorno alle 18.00. Al centro del terreno di gioco è stato allestito un palco su cui si sono esibiti il forte attaccante giallonero Guillaume Hoarau e il gruppo "Open Season", che hanno cantato la "hit" stagionale della squadra: "Stand Together". In serata sono previsti anche i concerti di Züri West e Lo&Leduc, due noti gruppi svizzerotedeschi.

Per motivi legati alla sicurezza, il numero massimo di persone all'interno dell'impianto sportivo è fissato a 44'500. I festeggiamenti proseguiranno in tutta la città fino a domani mattina, dal momento che la polizia municipale ha accordato il permesso per una "notte libera" nei vari locali. Si tratta della seconda dopo la vittoria decisiva di fine aprile che ha di fatto laureato campioni i gialloneri. Una terza notte di festa potrebbe essere indetta già settimana prossima, quando lo Young Boys giocherà la finale di Coppa Svizzera contro lo Zurigo. In occasione dell'atto conclusivo verrà anche allestito un grande schermo in Piazza federale.

Neuer Inhalt Horizontal Line