Questo contenuto è stato pubblicato il 17 marzo 2018 18.58 17 marzo 2018 - 18:58

Circa 300 persone hanno manifestato oggi sulla Piazza federale a Berna a favore della parità di diritti dei disabili. Vent'anni dopo la grande protesta, pure tenuta a Berna, è ormai ora, è stato affermato.

È vero che nel 2004 la Svizzera ha equiparato gli handicappati ai non disabili, scrive l'organizzazione Agile.ch in un comunicato odierno. E nel 2014 ha ratificato la convenzione sui diritti delle persone con disabilità dell'Onu.

In realtà continuano a sussistere molti ostacoli per gli handicappati, ancora non esiste una partecipazione completa, autodeterminata e paritaria in campi quali l'educazione, il lavoro, la mobilità, l'abitare e la sanità. In Svizzera secondo Agile.ch vivono attualmente circa 1,8 milioni di disabili.

