Cinque auto sono andate a fuoco e oltre 100 sono state danneggiate dalla fuliggine la scorsa notte in un parcheggio sotterraneo di Berna. Non ci sono feriti ma i danni ammontano a diverse centinaia di migliaia di franchi. Le cause dell'incendio non sono ancora note.

I rilevatori d'incendi sono scattati poco dopo le 00.30, ha indicato stamane in una nota la centrale cittadina dei pompieri professionisti, intervenuti in forze. Il denso fumo nel grande garage sotterraneo alla periferia orientale di Berna ha reso difficile la ricerca del focolaio d'incendio. I pompieri hanno infine trovato cinque automobili in fiamme e hanno potuto spegnere il fuoco.

Molti abitanti del grande edificio sopra il parcheggio avevano nel frattempo lasciato i loro appartamenti per uscire in strada. Hanno potuto in seguito ritornarvi, con l'indicazione dei pompieri di tenere le finestre ben chiuse.

La polizia ha aperto un'inchiesta sulle cause del sinistro e un esperto di statica sta esaminando il soffitto gravemente danneggiato del parcheggio.

